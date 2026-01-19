Hallan cuerpo sin vida en Villa Manzano: investigación en curso

La tranquilidad del domingo se quebró de forma abrupta en Villa Manzano. Un hombre fue hallado muerto, colgado de un árbol, en un sector rural ubicado a pocos metros del río Neuquén. El estado de descomposición del cuerpo, avanzado por el paso del tiempo, generó un profundo impacto entre quienes tomaron contacto con la escena.

El hallazgo se produjo durante la tarde, cuando un trabajador que recorría la zona advirtió la presencia del cuerpo y dio aviso a las autoridades.

El cuerpo y el lugar

Según se informó, el cuerpo se encontraba suspendido de un árbol, a unos 100 metros de la margen sudeste del río y aproximadamente a tres kilómetros de la Ruta Provincial 69. El avanzado estado de descomposición impidió la identificación inmediata de la víctima y marcó la gravedad del escenario con el que se encontraron los primeros intervinientes.

La zona fue rápidamente preservada para permitir el trabajo de los equipos especializados.

Operativo y trabajo pericial

Tras el aviso, se desplegó un operativo conjunto que incluyó a efectivos de la Comisaría 44, personal del Gabinete Criminalístico y dotaciones de Bomberos Voluntarios de Barda del Medio y Villa Manzano. El procedimiento se extendió durante varias horas y culminó con el retiro del cuerpo del lugar.

Por disposición judicial, el cadáver fue trasladado a la morgue para la realización de la autopsia.

Lo que se sabe hasta ahora

Las primeras precisiones indican que se trataría de un hombre de entre 25 y 40 años. Hasta el momento, no se registraron denuncias por desaparición ni pedidos de paradero que coincidan con el hallazgo en la zona de Cinco Saltos.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía Descentralizada, que ordenó las diligencias iniciales y espera los resultados de la autopsia para avanzar en la investigación y determinar las circunstancias de la muerte.

Dolor e incertidumbre

El hallazgo dejó una fuerte sensación de angustia y malestar en Villa Manzano y localidades cercanas. La imagen de un cuerpo sin vida en un entorno habitual para el tránsito rural volvió a poner en primer plano la crudeza de la violencia y la incertidumbre que rodea al caso.

Mientras se aguardan definiciones oficiales, la investigación avanza en silencio, con una comunidad atravesada por el impacto y a la espera de respuestas.