La Policía informó que encontraron a un hombre oriundo de Bariloche sin vida en plena vía pública de Junín de los Andes, el miércoles por la noche. El cuerpo fue encontrado sobre calle San Martín al 180, entre Patagonia y Lolog, luego de que un transeúnte diera aviso a las autoridades.

La víctima tendría 35 años y con el documento de identificación del nombre lograron contactar a sus familiares y darles aviso, aunque no se ha difundido públicamente su identidad. Según las primeras informaciones, el joven estaba de mochilero en la zona. En el lugar donde lo hallaron también estaban sus pertenencias y restos de bebidas alcohólicas.

Aclararon que el cuerpo no presentaba signos de criminalidad y que de acuerdo a datos aportados por familiares, el hombre tenía antecedentes de problemas con el consumo de alcohol y padecía hipertensión, información que fue incorporada a la investigación.

Destacaron además que desde el miércoles, personal policial y de Criminalística mantuvieron diálogo con un vecino lindante al terreno baldío, quien manifestó preocupación por la situación del lugar y solicitó la incorporación de medidas preventivas y dispositivos de seguridad.

Tras el aviso del vecino, se montó un operativo en el lugar donde trabajan efectivos policiales y personal de Criminalística de la Policía de la Provincia del Neuquén, realizando las pericias correspondientes.

Estos elementos hallados formarán parte de la investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte. La Fiscalía ya tomó intervención del caso y ordenó la realización de una autopsia para determinar las causas exactas del fallecimiento.

Por el momento, no hay información oficial sobre las circunstancias en las que murió el barilochense.

Las autoridades continúan con las tareas de investigación y se esperan los resultados de los estudios forenses para avanzar en el esclarecimiento del hecho.