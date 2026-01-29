El trágico accidente ocurrido en una cascada de Bariloche dejó no solo una muerte que sacudió a la región, sino también palabras que hoy resuenan con fuerza. Silvana Garibaldi, una turista de aproximadamente 50 años, murió tras sufrir un fuerte golpe en la cabeza mientras se encontraba en la cascada Frey, en el Parque Nacional Nahuel Huapi. Horas después, su hija Inés volcó su dolor en un mensaje que conmovió a cientos de personas en redes sociales.

“Nada de esto tiene sentido”, escribió la joven, en una despedida atravesada por el amor, los recuerdos y la incredulidad frente a una pérdida repentina.

Garibaldi era oriunda de Pilar, licenciada en Administración de Empresas por la Universidad de Buenos Aires y especialista en marketing y estrategia comercial. Había viajado a Bariloche para disfrutar de unos días de descanso en plena temporada turística, sin imaginar que ese viaje terminaría en tragedia.

El mensaje que partió el alma

Mientras la noticia del accidente generaba conmoción en Bariloche y en el ámbito turístico, familiares y amigos comenzaron a despedir a Silvana en redes sociales. El posteo de su hija fue el que mayor impacto provocó por la profundidad del dolor expresado.

“Los silencios son lo que más duelen. Donde repaso todo lo que fuiste, toda la herencia que nos dejaste. De amor, de fuerza, de risas, de sueños y sobre todo de ganas”, escribió Inés. “Hoy me cuesta mucho hacerme la idea de que no vas a estar más, con tus chistes, tus mimos, tus olores. Mi confidente. Fuiste una mujeraza, con una luz inmensa”.

En otro tramo del texto, la joven dejó al descubierto la incomprensión frente a la tragedia: “No quiero ponerme a pensar el porqué, porque no lo hay. La vida es un misterio que evidentemente escapa por completo a la comprensión. Porque nada de esto tiene sentido”.

El mensaje cerró con una promesa cargada de amor: “Ma, lo único que te prometo es que te voy a honrar en cada paso que dé, cada palabra que salga de mi boca y en cada palabra que escriba. En cada salida del sol te saludaré y en cada atardecer te digo hasta pronto. Te amo, ma”.

El accidente en la cascada Frey

El hecho ocurrió minutos antes de las 19.30 del lunes, cuando Garibaldi se encontraba en la cascada Frey, ubicada en el extremo del brazo Tristeza del lago Nahuel Huapi, una zona de difícil acceso a la que solo se llega por embarcación. Según informaron fuentes oficiales, la mujer intentó deslizarse por las piedras de la cascada como si fuera un tobogán, una práctica expresamente prohibida por el parque debido al alto riesgo.

Durante el descenso, golpeó su cabeza contra las rocas y cayó al agua. Las personas que la acompañaban se arrojaron de inmediato para asistirla y realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero no lograron salvarle la vida. Cuando arribaron los equipos de emergencia, la mujer ya no presentaba signos vitales.

El operativo de rescate fue complejo debido a la ubicación remota del lugar. Participaron guardaparques, personal del Departamento ICE, un paramédico de la Comisión de Auxilio y efectivos de la Prefectura Naval Argentina. El cuerpo fue trasladado cerca de la una de la madrugada hasta Bahía López y luego a la morgue local. La Fiscalía tomó intervención para las actuaciones correspondientes.

Desde la Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi expresaron su pesar por lo ocurrido y acompañaron a la familia de la víctima. Además, reiteraron el pedido de respetar las normas de seguridad en zonas agrestes.

La cascada Frey es conocida por su belleza natural, pero también por los peligros que implica el descenso por sus aguas. Las autoridades recordaron que el uso de la cascada como tobogán está prohibido debido a la fuerza del agua y la presencia de rocas, y remarcaron la importancia de atender las indicaciones de los guardaparques para evitar tragedias.

Mientras tanto, el mensaje de Inés sigue circulando en redes como un grito de amor y dolor, el eco más humano de una muerte que dejó una familia rota y una advertencia imborrable.