Un nuevo relevamiento puso en evidencia la dificultad que enfrentan las compañías argentinas para sumar personal calificado. Según el informe elaborado por IAE Business School y el área de relevamientos de IDEA, la gran mayoría reconoce que los postulantes no llegan con las capacidades que demandan los puestos.

Entre las conclusiones más fuertes, aparece un dato que preocupa al sector productivo: la formación que ofrecen muchas instituciones educativas no está acompañando el ritmo del mercado. Consultada por este punto, Luciana Paoletti, directora ejecutiva de IDEA, afirmó que “este desajuste entre las competencias requeridas y las disponibles reduce la competitividad de las empresas”. A la vez, señaló que la brecha obliga a invertir más en capacitación interna.

El estudio también muestra que no se trata solo de conocimientos técnicos. Las compañías remarcan la falta de habilidades blandas esenciales para adaptarse a entornos laborales cambiantes, como la autogestión y el trabajo colaborativo. Allí se observa una distancia creciente entre lo que se enseña y lo que se necesita.

Las brechas se vuelven más profundas en posiciones de conducción. Para las empresas consultadas, los mandos medios y los líderes son los que muestran mayores falencias, lo que repercute tanto en la gestión de equipos como en la productividad diaria.

Desde el IAE, Julián Irigoin, profesor de Comportamiento Humano en las Organizaciones, explicó que la distancia entre oferta y demanda de habilidades se repite sin importar el tamaño o el rubro de la compañía. “Las empresas de todos los sectores manifiestan que hay brecha entre las habilidades que dicen necesitar y lo que encuentran”, señaló. Y destacó que capacidades como la resiliencia, la curiosidad y el aprendizaje continuo deberían incorporarse en la formación desde edades tempranas.

El informe advierte que, sin cambios en la educación y sin una actualización de los modelos de enseñanza, las empresas seguirán enfrentando dificultades para cubrir puestos estratégicos. La brecha, lejos de achicarse, aparece cada vez más visible.