Tres internos de la Unidad Penitenciaria N.º 13 de Junín fueron imputados por integrar un sistema de extorsión sexual que funcionaba desde el interior de la cárcel bajo la modalidad de un verdadero “call center” clandestino, según confirmaron fuentes judiciales.

La investigación se inició a partir de la denuncia de dos víctimas, quienes relataron que fueron contactadas a través de Facebook por hombres que entablaron conversaciones de tono íntimo. Durante el intercambio, los agresores lograron obtener imágenes de contenido sexual y, posteriormente, comenzaron las amenazas.

De acuerdo a la pesquisa, los imputados exigían sumas de dinero a cambio de no difundir el material privado, generando una situación de extorsión y coerción que derivó en la intervención judicial.

La causa es llevada adelante por la Fiscalía Especializada en Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming, a cargo de Fernando Graffigna, junto con la UFI N.º 6 de Junín, encabezada por Fernanda Sánchez.

Durante la investigación se realizaron análisis técnicos clave, que incluyeron el rastreo de direcciones IP, impacto de antenas de telefonía, identificación de dispositivos móviles, números IMEI y la ubicación geográfica de las conexiones, lo que permitió determinar que las maniobras se realizaban desde el interior del penal.

Con las pruebas reunidas, la Justicia ordenó un allanamiento de urgencia dentro de la unidad carcelaria, donde se confirmó la existencia de un esquema organizado de extorsión operado por los detenidos.

Según indicaron medios locales y fuentes de la investigación, los tres presos imputados serían los responsables directos de contactar a las víctimas, realizar las amenazas y gestionar los cobros, consolidando un mecanismo delictivo que operaba de manera sistemática desde la cárcel.

La causa continúa en etapa de investigación, mientras se analizan posibles nuevas víctimas y la eventual participación de terceros en el circuito de extorsión.