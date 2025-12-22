La escena judicial se reconfiguró este lunes en Neuquén. Lo que hasta hace días era prisión preventiva, ahora será detención domiciliaria. En una audiencia de revisión de medidas cautelares, un tribunal integrado por tres juezas resolvió modificar la modalidad de detención de los dos hombres acusados por el homicidio de Santiago Exequiel Flores, ocurrido en un depósito de bebidas del barrio Belén.

Los imputados, identificados como J.A.M. y A.A.M., habían quedado detenidos el miércoles pasado luego de que la fiscal del caso Guadalupe Inaudi, junto a la asistente letrada Agustina Jarry, les formulara cargos por homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en carácter de coautores.

Durante la audiencia, la fiscalía solicitó que se mantuviera la prisión preventiva dispuesta por el juez de garantías Lucas Yancarelli, quien había fijado un plazo de cuatro meses al considerar que existían riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

Ese planteo fue acompañado por el abogado querellante que representa a la familia de la víctima, quien adhirió a las medidas de coerción requeridas tanto en la audiencia de formulación de cargos como en la revisión de este lunes.

Sin embargo, el tribunal revisor, integrado por las juezas Carina Álvarez, Natalia Pelosso y Carolina García, resolvió por unanimidad dejar sin efecto la prisión preventiva y disponer detención domiciliaria para ambos imputados, por el mismo plazo de cuatro meses y en domicilios distintos.

Un homicidio dentro de un depósito

Según la teoría del caso presentada por la fiscalía, el homicidio ocurrió el 14 de diciembre, entre las 3:34 y las 3:47 de la madrugada, dentro de un depósito de bebidas ubicado en el barrio Belén.

De acuerdo a la reconstrucción, Flores ingresó al predio tras trepar un cerco perimetral. Minutos después llegaron varias personas, entre ellas los dos imputados, que actuaron de manera conjunta y coordinada, con una división de roles claramente definida entre quienes ingresaron al lugar y quienes permanecieron en el exterior.

Mientras se controlaba el acceso para evitar la intervención de terceros, la víctima fue atacada a tiros dentro del depósito.

Tres disparos y una muerte inmediata

El informe de autopsia fue contundente: al menos tres impactos de arma de fuego provocaron una hemorragia interna que causó la muerte de Santiago Exequiel Flores en el lugar.

Tras el homicidio, siempre según la acusación fiscal, los imputados y otras personas realizaron maniobras para ocultar elementos vinculados al hecho y desviar la atención policial, en un intento por entorpecer la investigación.

Cuando el personal policial intervino en el depósito, encontró a J.A.M. en el interior del lugar, junto al cuerpo sin vida de la víctima. En tanto, A.A.M. se presentó recién 18 horas después en la Comisaría, acompañado por sus abogados defensores.

Con la modificación de la medida cautelar, la causa continúa su curso con ambos imputados bajo arresto domiciliario, mientras la fiscalía avanza en la investigación de un crimen que sacudió al barrio Belén y que ahora suma un nuevo capítulo judicial.