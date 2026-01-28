Durante la madrugada de este miércoles, personal de la Comisaría 16° del barrio San Lorenzo llevó adelante un eficaz operativo policial que permitió recuperar una motocicleta que había sido sustraída minutos antes en la vía pública.

El hecho ocurrió alrededor de las 4:24, cuando un llamado telefónico alertó sobre el presunto robo de un rodado en inmediaciones de las calles San Martín y Casilda. Ante la denuncia, se activó de inmediato un operativo tipo cerrojo, con la irradiación de la información a los móviles policiales y al sistema de Monitoreo Urbano.

Gracias al trabajo coordinado entre efectivos policiales y operadores de cámaras, se logró seguir el recorrido de la motocicleta por distintos puntos del sector oeste y sur de la ciudad, aportando datos clave sobre el desplazamiento y las características del sospechoso.

Finalmente, el rodado fue localizado y al advertir la presencia policial, el conductor abandonó la motocicleta e intentó darse a la fuga a pie, siendo interceptado e identificado por el personal actuante. El aprehendido y el vehículo recuperado fueron trasladados a la sede policial, con intervención de la Comisaría del Menor, conforme a los protocolos vigentes.