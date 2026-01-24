Un nuevo siniestro vial volvió a encender la preocupación en la región. Una mujer de 41 años y su hija de 15 resultaron con lesiones y tuvieron que ser hospitalizadas luego de despistar con la moto en la Ruta Provincial 7, en cercanías de Centenario.

El episodio dejó al descubierto, una vez más, la vulnerabilidad de quienes se trasladan en motocicleta y el riesgo constante en una de las rutas más transitadas del corredor petrolero.

Caída sobre el asfalto en plena ruta

El siniestro se registró alrededor de las 21:20 del viernes, a la altura del Picadero de Centenario, en el tramo que conecta la ciudad de Neuquén con Centenario.

Por causas que se investigan, la conductora de una motocicleta Mondial 110 cc perdió el control del rodado a la altura del kilómetro 12 y ambas ocupantes cayeron sobre la cinta asfáltica. Producto del impacto, madre e hija sufrieron golpes y quedaron tendidas sobre la calzada.

Una ambulancia que pasaba y frenó a ayudar

Minutos después del despiste, una ambulancia que regresaba desde la ciudad de Neuquén advirtió la situación y se detuvo para brindar asistencia. Ese auxilio inmediato fue clave para la atención inicial de las dos heridas.

Al lugar también acudió personal policial de la Comisaría Quinta y profesionales del Hospital Natalio Burd, quienes continuaron con la asistencia médica.

Traslado al hospital y pericias en la moto

Luego de las primeras atenciones en el lugar, ambas fueron trasladadas de manera preventiva al centro de salud para una evaluación más completa de su estado.

En paralelo, efectivos de la División Tránsito Villa Obrera realizaron las pericias correspondientes para establecer la mecánica del hecho. La motocicleta fue secuestrada de forma preventiva hasta contar con el parte médico oficial sobre la evolución de las lesionadas.