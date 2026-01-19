Una camioneta Nissan Frontier blanca despistó y cayó a un desagüe este lunes por la mañana, sobre la Ruta Nacional N°7, frente a un motel y a pocos metros del barrio La Comarca, en el tramo que une Neuquén y Centenario.

Según informaron fuentes policiales, al momento del siniestro las condiciones climáticas y el estado de la calzada eran óptimos.

Intervención policial y controles

En el vehículo viajaba una mujer domiciliada en Neuquén, quien no sufrió lesiones pese al impacto. Al lugar acudieron efectivos de la Comisaría Quinta y de Tránsito Villa Obrera, quienes constataron que la conductora no poseía licencia de conducir y que el seguro obligatorio estaba vencido.

Test de alcoholemia positivo

Las autoridades intentaron realizar el test de alcoholemia en tres oportunidades, pero no fue posible completarlo. Por este motivo, el control finalizó como positivo, conforme al protocolo vigente. En el lugar, otra persona debió hacerse cargo de la conductora.

Trabajo de Bomberos y corte de tránsito

Bomberos voluntarios intervinieron para retirar la camioneta del desagüe. Para realizar las tareas fue necesario interrumpir el tránsito en la mano Neuquén–Centenario de la Ruta 7 durante varios minutos.