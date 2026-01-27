En la madrugada del martes, alrededor de las 00:20, un perro pitbull suelto en Plaza Los Pioneros de Centenario generó preocupación y temor entre los vecinos. El animal, que había mostrado actitud agresiva hacia otro can de menor tamaño, fue contenido por una vecina que, que actuó con rapidez y lo mantuvo atado para evitar posibles lesiones a personas que circulaban por la zona.

Ante el riesgo potencial, personal de la Comisaría 52 de Centenario que se encontraba realizando patrullaje preventivo en la zona intervino de inmediato. Los efectivos intentaron localizar al propietario del animal y comunicarse con el área de Control Canino, pero no lograron obtener resultados positivos. Dado que la seguridad de los transeúntes era una prioridad, decidieron trasladar al perro de manera preventiva a la comisaría, donde fue resguardado en un sector adecuado.

Según informó la Policía de Neuquén, en las primeras horas de la madrugada, un hombre se presentó en la dependencia policial, reconociendo al pitbull como suyo y explicando que el perro se había escapado de su domicilio.

Tras la identificación del propietario del animal, se lo devolvieron, bajo la recomendación de tomar medidas preventivas para evitar futuros incidentes.