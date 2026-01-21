Desde la Comisaría 32 de Cipolletti se activó una búsqueda de una mujer de 34 años que está siendo buscada en la región. La mujer es oriunda de Taquimilán, Neuquén, aunque su madre radicó la denuncia por su desaparición en Cipolletti.

Según informó el Comisario Leonardo Barra de la comisaría cipoleña, la denuncia por la neuquina Sandoval Mercedes Ailén fue realizada en la ciudad por su madre.

Sin embargo la joven es de Neuquén y además sospechan que podría estar tanto en la zona o en Chile, ya que su pareja es del país vecino. A partir de esto piden difusión en ambas provincias y en el país limítrofe, para dar con su paradero cuanto antes.

El Comisario indicó que no saben si cruzó al otro país y que si bien en las imágenes se la ve con un celular, acostumbraría apagarlo y desde que desapareció no atiende llamadas ni mensajes.

Aclaró también que la última vez que la vieron la mujer se estaba quedando en la casa de un amigo que vive en jurisdicción de la Comisaría cipoleña.

Sandoval Mercedes Ailen es de contextura robusta, tez blanca, mide 1.55, pelo ondulado largo, ojos marrones oscuros. Como particularidad, indicaron que tiene una cicatriz en el abdomen y cicatrices en sus muñecas.

Como característica además destacan que está bajo tratamiento psicológico, por lo cual la urgencia de encontrarla rápido es mayor.

Por cualquier información de su paradero piden comunicarse al 911 o acercarse a la comisaría más cercana.