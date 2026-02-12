Durante los primeros diez días de febrero, la ocupación turística en la provincia de Neuquén alcanzó un promedio del 70%, un aumento de cinco puntos en comparación con el mismo período de 2025. Según datos del Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, el incremento refleja una consolidación de la tendencia positiva que comenzó a gestarse en la temporada estival, con Villa Traful destacándose por su impresionante ocupación del 93%, seguida por Villa Pehuenia-Moquehue con un 85%.

En una entrevista en La mañana es de la Primera por AM550 con el Subsecretario de Turismo de la provincia, Sergio Sciacchitano, se abordó el impacto de la diversificación de la oferta turística en el crecimiento sostenido de los destinos neuquinos. "Neuquén tiene la particularidad de contar con destinos atractivos, servicios y prestaciones en prácticamente todas sus regiones, lo que nos posiciona en un lugar realmente importante dentro del país", destacó Sciacchitano.

Esta estrategia, centrada en ofrecer opciones diversas en toda la provincia, permite que incluso destinos como el norte neuquino, históricamente menos visitados, experimenten un crecimiento constante en su ocupación. Hubo un aumento del 8% en comparación con el mismo período del año pasado, destacándose en la temporada estival.

"El norte está en un momento de crecimiento constante, con un incremento del 10% en enero y un 8% en los primeros días de febrero. Cada vez que la gente lo conoce, queda encantada", comentó Sciacchitano.

Este crecimiento se complementa con un reconocimiento a nivel internacional, como el reciente título otorgado a San Martín de los Andes por Booking.com, que lo incluyó entre los diez lugares más hospitalarios del mundo.

Con el fin de semana largo del carnaval a la vista, las perspectivas para el turismo en la provincia son muy positivas. "Estamos manejando reservas superiores al 50-60% en varias localidades, y creemos que alcanzaremos entre un 75% y 80% de ocupación con la demanda espontánea", afirmó el subsecretario. Además, destacó que el carnaval y las fiestas populares en el norte de la provincia atraerán a miles de turistas, convirtiendo el próximo fin de semana en uno de los picos máximos de ocupación del año.

Villa Traful arriba del podio

El gobierno informó que durante los primeros diez días de febrero la ocupación promedio provincial alcanzó el 70%, cinco puntos porcentuales por encima del mismo período de 2025, consolidando la tendencia positiva de la temporada estival.

De acuerdo con los datos relevados por la subsecretaría de Turismo, Villa Traful encabeza los registros con un 93% de ocupación, seguida por Villa Pehuenia-Moquehue (85%), Villa La Angostura (72%), San Martín de los Andes (70%), Neuquén capital (70%), Copahue (70%), Junín de los Andes (65%), Caviahue (60%), Aluminé (55%) y el Norte Neuquino (50%).

En términos de movimiento turístico, en este período se contabilizaron 52.000 turistas y alrededor de 170.000 pernoctes, con un ingreso económico estimado en 35 mil millones de pesos, reflejando el impacto directo del turismo en las economías regionales.

En lo que va del verano ya se superó el millón de pernoctes y se estima que este fin de semana vamos a superar los 300 mil turistas acumulados.

La entrevista completa