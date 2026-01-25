¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Domingo 25 de Enero, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
Investigan las causas

Murió un joven de 21 años en un accidente en la ruta 250

Ocurrió en las primeras horas de la mañana de este domingo, entre Luis Beltrán y Lamarque, en Río Negro.

Por Redacción

Domingo, 25 de enero de 2026 a las 11:40
PUBLICIDAD

En la mañana de este domingo murió un joven de 21 años, oriundo de Choele Choel, tras un choque en la Ruta 250, entre las localidades de Lamarque y Luis Beltrán.

La víctima viajaba en una camioneta Toyota Hilux solo, sin ningún acompañante. Aparentemente se dirigía a Choele Choel.

La tragedia fue en el km 275, minutos antes de las 8. 

No hubo otro vehículo involucrado en el siniestro y el joven habría perdido el control de su rodado.

Continuará la investigación para determinar las causas del accidente y brindar la identificación del joven fallecido.

 

Noticia en desarrollo*

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD