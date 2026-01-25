En la mañana de este domingo murió un joven de 21 años, oriundo de Choele Choel, tras un choque en la Ruta 250, entre las localidades de Lamarque y Luis Beltrán.

La víctima viajaba en una camioneta Toyota Hilux solo, sin ningún acompañante. Aparentemente se dirigía a Choele Choel.

La tragedia fue en el km 275, minutos antes de las 8.

No hubo otro vehículo involucrado en el siniestro y el joven habría perdido el control de su rodado.

Continuará la investigación para determinar las causas del accidente y brindar la identificación del joven fallecido.

Noticia en desarrollo*