El intendente de la localidad pampeana de Quehué, Nazareno Cruz Otamendi, murió este sábado tras protagonizar un siniestro vial en el kilómetro 265 de la ruta provincial 18, en la provincia de La Pampa.

El hecho ocurrió alrededor de las 6 de la mañana, cuando un camión tipo grúa, que circulaba en sentido contrario, sufrió el desprendimiento de uno de sus sistemas hidráulicos laterales. La pieza impactó de lleno contra el lateral del conductor de la camioneta Fiat Strada en la que se trasladaba el mandatario.

Tragedia en La Pampa: murió el intendente de Quehué en la ruta 18.

Viajaba con su familia rumbo a la Costa

Al momento del hecho, Otamendi viajaba junto a su pareja y sus dos hijos, en una caravana de tres vehículos, rumbo a la Costa Atlántica, acompañados por un grupo de amigos.

Según informó el diario La Arena, la acompañante del intendente logró maniobrar la camioneta y llevarla hacia la banquina, lo que evitó consecuencias mayores para el resto de los ocupantes.

Tras el impacto, la mujer y los menores fueron trasladados al Hospital de General Acha, donde permanecen fuera de peligro, de acuerdo a la información oficial.

Intervención judicial y cortes de tránsito

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría de Quehué, personal policial de Ataliva Roca y agentes de la Agencia de Investigación Científica, bajo las directivas del fiscal de turno Héctor López.

Debido a las tareas de peritaje, el tránsito permaneció interrumpido por más de dos horas, afectando los accesos desde las rutas nacionales 35 y 152, hasta pasadas las 11 de la mañana.​​​​​​​