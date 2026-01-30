El director del Hospital Municipal de Balcarce, Javier Reino, dio a conocer detalles de la salud de los hermanos que dieron positivo de cocaína, además de elementos que pueden ser de suma importancia para la investigación. En estos momentos el padre está detenido, mientras que la madre se encuentra internada.

"Los niños están bien, a la espera de lo que resuelva la Justicia", comentó Reino, quien también destacó que el operativo comenzó cuando la madre denunció un caso de violencia de género y que sus hijos podrían tener droga en sus cuerpos: “Se hicieron los estudios y arrojaron los resultados de cocaína y marihuana”.

El médico informó que en estas últimas horas se solicitaron estudios complementarios, incluidos controles de cardiología infantil, para evaluar posibles alteraciones físicas, así como también para saber el impacto psicológico.

En diálogo con el medio local Radio Líder, Reino detalló cómo es la situación actual de los niños, que tienen entre 13 años y dos meses: “A los seis se les volvieron a tomar pruebas y tres ya están dando negativo”.

“Hasta donde sabemos, la mamá (que dio positivo de cocaína) no los estaba amamantando, con lo cual será tarea de la Justicia determinar cómo la droga llegó a sus cuerpos. Nosotros nos abocamos a la parte de salud”, explicó.

El fiscal Rodolfo Moure solicitó el arresto del padre, quien se encuentra alojado en la Unidad N°15 del penal de Batán. Los menores están bajo el cuidado del Servicio Local de los Derechos del Niño y los investigadores intentan esclarecer las circunstancias del hecho caratulado como “suministro de estupefacientes agravado por tratarse de menores de edad”.