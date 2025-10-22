Un grave episodio de extrema violencia tuvo lugar cerca del mediodía del martes en Junín de Los Andes. Una mujer contactó a la Comisaría 25 solicitando asistencia urgente, ya que su hijo, quien padece problemas de adicciones, se encontraba en su hogar intentando atentar contra su vida. La madre también alertó a los efectivos sobre el comportamiento que el joven había manifestado en las últimas horas. Al recibir el llamado de auxilio, una patrulla se trasladó rápidamente al lugar.

Al arribar a la vivienda, ubicada en la zona de Costanera y Formosa de la localidad cordillerana, el personal policial se encontró con un hombre mayor de edad, quien al percatarse de la presencia de los efectivos, salió de la casa y agredió a uno de los oficiales con un palo en el brazo. Tras el ataque, el agresor huyó del lugar en su vehículo particular.

Más tarde, la misma mujer solicitó asistencia médica de urgencia a través de una ambulancia del hospital local, que se presentó con un chofer, un camillero y un enfermero. Sin embargo, la situación se tornó aún más peligrosa cuando el joven reaccionó con violencia hacia el personal sanitario. El hombre amenazó a los profesionales con un cuchillo que estaba sobre la mesa, y posteriormente arrojó una piedra y un frasco de vidrio hacia el enfermero. Como resultado, el trabajador de salud sufrió heridas en el abdomen y el codo.

La violencia desmedida continuó

Aún más grave fue la agresión cuando el paciente empuñó una asada tipo hacha y, en un ataque furioso, amenazó al enfermero mientras este intentaba huir. El trabajador de salud, tras ser atacado, fue rápidamente trasladado al hospital local, donde actualmente se encuentra en recuperación y fuera de peligro. La policía, por su parte, inició una investigación judicial con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

Este episodio pone en evidencia un problema que afecta a muchos sectores de la sociedad: el consumo de sustancias psicoactivas, que a menudo genera conductas violentas, situaciones de autolesión e incluso agresiones a otras personas.



