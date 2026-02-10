¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 10 de Febrero, Neuquén, Argentina
Afectó cables y postes

Cortó un álamo y provocó un incendio y apagón en Plottier: trabajan para solucionarlo

La tala de un árbol provocó un principio de incendio y el corte de luz en todo un sector de la ciudad.

Por Maite Arana

Martes, 10 de febrero de 2026 a las 17:29
Pasadas las 15 de este martes, la Cooperativa de Luz de Plottier informó que se registró un corte de energía en los sectores de China Muerta, Las Lilas y zonas aledañas.

Explicaron que el corte se originó por un principio de incendio, provocado por una persona que cortó un álamo, el cual cayó sobre los conductores de media tensión, arrojando postes y cables y generando fuego.

La tala del árbol fue en el barrio 2 de abril, donde un vecino provocó el corte de energía.

Informaron que personal técnico ya estaba trabajando intensamente en el lugar para asegurar la zona y restablecer el servicio a la mayor brevedad posible.

Mientras tanto solicitan a los vecinos no acercarse a las líneas y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

