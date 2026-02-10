Pasadas las 15 de este martes, la Cooperativa de Luz de Plottier informó que se registró un corte de energía en los sectores de China Muerta, Las Lilas y zonas aledañas.

Explicaron que el corte se originó por un principio de incendio, provocado por una persona que cortó un álamo, el cual cayó sobre los conductores de media tensión, arrojando postes y cables y generando fuego.

La tala del árbol fue en el barrio 2 de abril, donde un vecino provocó el corte de energía.

Informaron que personal técnico ya estaba trabajando intensamente en el lugar para asegurar la zona y restablecer el servicio a la mayor brevedad posible.

Mientras tanto solicitan a los vecinos no acercarse a las líneas y mantenerse informados a través de los canales oficiales.