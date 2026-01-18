Durante la madrugada del domingo 18, personal policial de Tránsito Villa Obrera y de la Comisaría Quinta desactivaron una juntada de motoqueros en el nuevo loteo ubicado en inmediaciones de la primera rotonda de la localidad de Centenario.

Según se informó, las autoridades tomaron conocimiento de que grupos stunt iban a arribar desde Neuquén a ese sector y por ello acudieron los móviles de forma preventiva para evitar incidentes y llevar adelante un operativo de seguridad.

Ante la presencia de los móviles policiales, algunos motociclistas intentaron darse la fuga hacia el Casco Viejo de la ciudad. Entre los secuestros, hubo una moto retenida por no tener licencia de conducir y por contar con escape libre.

Además las autoridades aclararon que horas antes hubo otro intento de realizar una juntada en otro lugar, ya que el sábado en Ruta 67 efectivos de la Comisaría 52 detectaron al menos diez jóvenes reunidos en el lugar con ese fin. En este caso cuando la policía llegó con las sirenas de los móviles encendidas les pidió retirarse del lugar.

El caso repetido en Neuquén Capital

Estos operativos y patrullajes se realizan en la ciudad vecina con el fin de evitar juntadas masivas como las que se suelen hacer en Neuquén, donde los motociclistas no respetan velocidades ni semáforos y hacen maniobras peligrosas. Incluso la última vez provocaron la muerte de dos perros e incendiaron dos motocicletas en pleno espacio céntrico.

Las juntadas son constantemente denunciadas por los ruidos molestos que afectan a niños, adultos y animales, además que no permite el descanso. A partir de esta problemática en la ciudad, desde la Municipalidad de Neuquén adelantaron que harán una presentación en la Justicia para que investiguen quienes promueven las juntadas y quienes promueven los delitos que se cometen en los eventos.