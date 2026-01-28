El pasado viernes 23 de enero se produjo un nuevo ataque de perros sueltos a una persona que transitaba por una calle con su vehículo. Ocurrió en Catriel, cuando un vecino de 58 años que iba en su motocicleta fue violentamente atacado por una jauría.

Walter Carrasco circulaba en su motocicleta por la intersección de avenida San Martín e Yrigoyen, en pleno centro de la localidad cuando fue interceptado por una jauría que logró desestabilizar el rodado y hacerlo caer pesadamente contra el asfalto.

Ya en el suelo, la víctima continuó siendo agredida por los animales hasta que fue auxiliado por vecinos y otros conductores.

Según el parte médico inicial, el impacto le provocó fractura de clavícula y de costillas, una de las cuales perforó su pulmón. Además, presenta numerosas heridas en brazos y piernas producto de las mordeduras.

Por la complejidad de las lesiones, los profesionales de salud decidieron su traslado inmediato al Hospital Francisco López Lima en las últimas horas, donde permanece internado en Terapia Intensiva con pronóstico reservado.

En las redes sociales, la familia de la víctima manifestó su preocupación por la reiteración de este tipo de episodio. “¿Quién se hace cargo de esto? ¿A quién hay que denunciar en estos casos?”.

Reclaman además que no hay respuesta ni ayuda para las personas que resultan heridas por estos ataques. Por otro lado, en la localidad de Allen en menos de una semana se han registrado dos brutales ataques a ciclistas, uno de ellos recibió 40 puntos y el otro fue sometido a cirugía.

En el caso de Carrasco, destacan que la víctima y su familia viven del trabajo diario, no tienen obra social y ahora no podrán desempeñar sus tareas con normalidad hasta que salga de esta complicada situación.

Por el momento no se sabe si los animales tienen dueño o si los responsables se harán cargo de los incidentes provocados por los perros.