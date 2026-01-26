Un nuevo ataque de la jauría de perros de la Calle rural 11, entre Allen y Guerrico, volvió a ocurrir este domingo. El primer ataque de los últimos días fue el miércoles 21 de enero, cuando una ciclista fue brutalmente atacada por al menos 10 perros de una chacra, quienes la mordieron y atacaron hasta que una pareja que pasaba por allí pudo ayudarla.

La mujer recibió 40 puntos de sutura y desde la policía se indicó que había alrededor de diez denuncias por la misma jauría previo a este ataque. Ya que la zona es muy utilizada por deportistas y ciclistas, ya se han hecho reclamos por la presencia de perros sueltos que se vuelven agresivos y territoriales.

Tras este ataque, este domingo otro ciclista sufrió la misma situación y se conoció que a otro hombre mayor le ocurrió lo mismo antes. El ciclista, de General Roca, fue emboscado por una manada de entre 8 y 10 perros, mientras iba con su bicicleta en la misma calle donde también mordieron a la mujer.

Así quedó la mujer atacada el pasado miércoles.

El mismo fue auxiliado por un vecino de la Chacra 90, quien intervino rápidamente tras el ataque. Minutos después se solicitó una ambulancia de urgencia, que arribó al lugar con personal médico.

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Dr. Ernesto Accame de Allen. Según confirmaron sus allegados, debió ingresar al quirófano debido a la profundidad y gravedad de las lesiones.

Cabe destacar que la Fiscalía, tras el violento ataque a la ciclista de la ciudad, había intimado a la Municipalidad de Allen a retirar a los animales y garantizar condiciones de seguridad para circular por la zona. Sin embargo ciclistas y vecinos manifestaron que esas medidas no son suficientes.

Qué explicó la Protectora de Allen

A partir de estas situaciones que siguen ocurriendo, la presidenta de la Asociación Civil Protectora de Animales (ACPRA) de Allen, Gabriela Sánchez Vanacloig, emitió un comunicado en cual aclaró que el caso se encuentra judicializado.

También indicó que esto involucra al Departamento de Zoonosis, al Municipio de Allen y al propietario de los animales, quien, según manifestaron, se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad social y requiere asistencia inmediata por parte del Estado.

Respecto de los perros involucrados en los ataques, desde ACPRA informaron que actualmente se encuentran contenidos en un cerramiento seguro, dispuesto de manera conjunta por Defensa Civil y el Departamento de Zoonosis. Según detallaron, los animales permanecen bajo resguardo para ser abordados conforme a protocolos técnicos, sanitarios y de seguridad.

La organización remarcó que continúan buscando espacios seguros para la posible derivación y aclararon que la colaboración del propietario de los animales ha sido escasa, lo cual dificulta la situación.