Antes del mediodía de este miércoles una ciclista fue violentamente atacada por al menos diez perros cuando transitaba por la calle Rural 11 entre Allen y Guerrico. La mujer iba en su bicicleta cuando fue sorprendida por la jauría, quienes la tiraron del rodado y la mordieron.

Según testigos que hablaron con Mejor Informado, gracias a la intervención de una pareja que llegó en ese momento pudieron salvarla y evitar que sigan atacándola, de otra forma el final podría haber sido otro.

"Alcanzó a llegar justo un auto, hay como 10 perros que andan muertos de hambre, la mordieron por todos lados", comentó un vecino que pasaba por allí.

Esta pareja logró ahuyentar a la jauría con piedras y ayudar a la mujer, quien quedó con graves heridas por las mordidas. Cabe destacar además que la mujer atacada es una reconocida adiestradora de perros de la ciudad.

Además indicaron que tienen alrededor de diez denuncias previas por estos ataques y que ya han pedido intervención a la Protectora de Animales de Allen. "Habían atacado a dos más. Discutieron con un hombre que decía que les peguen un tiro pero la policía dijo que no podían hacer nada".

Otro factor que generó indignación es que la ambulancia nunca llegó al lugar y el dolor de la mujer era tal que la trasladaron hasta el Hospital en el patrullero.

Una situación frecuente

Este tipo de ataques en jauría en zonas de chacra cerca de Allen y Guerrico son comunes, ya que hay muchos perros utilizados para cuidar terrenos que se ponen violentos cuando pasa alguien desconocido.

Por el momento no hay ninguna solución a esta problemática, que ya ha sido denunciada aunque los ataques continúan con nuevas víctimas.

El episodio vuelve a poner en agenda el tema de la seguridad para ciclistas y peatones en calles rurales, ya que son muy utilizadas para caminar, andar en bicicleta o pasear.