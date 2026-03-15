Por la 11ª fecha del Torneo Apertura 2025 de la Liga Profesional, Gimnasia y Esgrima empata con Independiente Rivadavia por la zona B en La Plata en un partido que tuvo cuatro goles en el primer tiempo y que por ahora es empate 2 a 2.

El dueño de casa arrancó con todo y se puso en ventaja a los 2 minutos con el tanto de Enzo Martínez, tras pase de Nicolás Barros Schelotto en la ejecución de la pelota parada.

Sobre los 25, La Lepra tuvo respuestas ofensivas y lo empató rápidamente con el tanto de su goleador Fabrizio Sartori y asistencia del colombiano Sebastián Villa, quien desbordó por la izquierda y sacó un gran centro al primer palo.

Marcelo Torres, el máximo artillero del Lobo, puso nuevamente en ventaja al local antes de la media hora. Otra jugada de desborde por las bandas y centro al área para la llegada del centro delantero.

Pero no era todo lo que tenía reservado la primera parte. Independiente Rivadavia, que juega por la punta del campeonato, volvió a empatarlo con la definición de José Florentín girando dentro del área después de un lateral largo enviado desde la derecha que la defensa local dejó picar en el área grande.