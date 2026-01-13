Un grave accidente de tránsito se registró en el barrio porteño de Parque Chacabuco, donde un colectivo de la línea 25 chocó contra una camioneta Hyundai H1, provocando 15 personas heridas, entre ellas un menor de edad. El impacto ocurrió en la intersección de la avenida José María Moreno y Saraza. Como consecuencia del choque, doce mujeres y tres hombres resultaron con distintos tipos de lesiones.

Al lugar acudieron seis ambulancias del SAME, que asistieron a las víctimas en el lugar y realizaron las evaluaciones médicas correspondientes. Una mujer de 57 años debió ser trasladada al Hospital Penna con diagnóstico de politraumatismos, mientras que el resto de los heridos fue atendido en la escena.

También intervinieron Bomberos de la Ciudad y efectivos de la Comisaría Vecinal 7B, quienes realizaron tareas de seguridad y ordenamiento del tránsito, que se vio afectado durante varios minutos.

Las causas del accidente son materia de investigación, mientras las autoridades trabajan para determinar cómo se produjo la colisión.