Martes 13 de Enero, Neuquén, Argentina
UN MENOR HERIDO

Parque Chacabuco: choque entre un colectivo y una camioneta dejó 15 heridos

El siniestro ocurrió en la intersección de José María Moreno y Saraza. Trabajaron seis ambulancias del SAME y una mujer fue trasladada al Hospital Penna.

Por Juan Quintans

Periodista. Productor, conductor y columnista cultural
Martes, 13 de enero de 2026 a las 17:34
Un grave accidente de tránsito se registró en el barrio porteño de Parque Chacabuco, donde un colectivo de la línea 25 chocó contra una camioneta Hyundai H1, provocando 15 personas heridas, entre ellas un menor de edad. El impacto ocurrió en la intersección de la avenida José María Moreno y Saraza. Como consecuencia del choque, doce mujeres y tres hombres resultaron con distintos tipos de lesiones.

Al lugar acudieron seis ambulancias del SAME, que asistieron a las víctimas en el lugar y realizaron las evaluaciones médicas correspondientes. Una mujer de 57 años debió ser trasladada al Hospital Penna con diagnóstico de politraumatismos, mientras que el resto de los heridos fue atendido en la escena.

También intervinieron Bomberos de la Ciudad y efectivos de la Comisaría Vecinal 7B, quienes realizaron tareas de seguridad y ordenamiento del tránsito, que se vio afectado durante varios minutos.

Las causas del accidente son materia de investigación, mientras las autoridades trabajan para determinar cómo se produjo la colisión.

Tags
