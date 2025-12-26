La Policía de Río Negro activó el protocolo de búsqueda de paradero para localizar a Agustina Candela Maza, una adolescente de 16 años que se ausentó de su domicilio en la ciudad de Allen, hace aproximadamente quince días.

Según la información, la joven no posee documentación personal y se desconoce la vestimenta que llevaba al momento de su desaparición, lo que complica la investigación. Oriunda de Allen, presenta las siguientes características físicas: estatura de 1,55 metros, contextura normal, tez trigueña, cabello castaño oscuro largo hasta la cintura, ojos marrones y una cicatriz debajo de la rodilla.

La Comisaría de la Familia de Allen está a cargo de la coordinación de la búsqueda junto a otras dependencias policiales y organismos provinciales. Se activaron relevamientos en el entorno familiar y vecinal, consultas en terminales de transporte y difusión del cartel en redes sociales.

Además de los operativos en terreno, la Policía informó que se revisaron cámaras de seguridad en distintos puntos de la ciudad, tanto públicas como privadas, con el objetivo de reconstruir los últimos movimientos de la adolescente. También se solicitaron registros en terminales de transporte y comercios de la zona, mientras se avanza en la toma de testimonios a vecinos y allegados

La Policía remarcó que toda información es valiosa, incluso si parece mínima, y pidió a la comunidad comunicarse al 911 o acercarse a cualquier unidad policial. La desaparición generó preocupación entre vecinos y organizaciones sociales, que insisten en la necesidad de reforzar las políticas de protección de la niñez y adolescencia. La colaboración ciudadana es clave para acelerar la localización de Agustina.