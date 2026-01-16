El pasado viernes, un episodio cortó la tranquilidad en el barrio El Manzanar, de la ciudad de Cipolletti. Una mujer aseguró que su hijo y dos amigos, todos menores de edad, fueron atacados por una patota. La madre aseguró que el ataque fue "una verdadera cacería humana" y que los habían amenazado de muerte.

Sin embargo, un grupo de personas que asegura haber estado presente en el momento difundió de forma anónima una nota con su versión sobre la pelea. Según ese testimonio, el enfrentamiento fue previamente acordado entre ambos menores y se desarrolló en una plaza del barrio, donde uno de ellos aguardaba al otro para concretar la pelea.

Comunicación vía WhatsApp en la que el hijo de la denunciante adelanta que va a tener una pelea.

El comunicado completo:

"Hola saludos cordiales, esta nota será de manera anónima, pero fui participe de las 36 personas que estuvieron presentes en la pelea entre los dos menores en el barrio Manzanar, y me comunico para contar los hechos reales de lo sucedido el día de la fecha.

Benjamín, el hijo de esta mujer, estaba esperando en la plaza del barrio Manzanar al menor con el que ÉL MISMO organizó la pelea, mientras su madre afirmó que fue atacado sorpresivamente por 40 personas y “que lo fuimos llevando a la plaza y lo acorralamos obligándolo a ponerse en posición de pelea”. Adjunto foto de sus mensajes en el que el amenaza a los menores con armas de fuego, violencia, y audios donde se puede confirmar que el mismo increpó al menor con frases como “voy a tu barrio y más vale que estés ahí, pichón”, “qué no querés pelear? te cagas todo, no?”.

Al momento de pelear, se mete otro menor el cual ella describe más grande fisicamente que su hijo, a defender al menor que fue denunciado, y a seguir golpeando al hijo de la mujer. EN NINGUN MOMENTO SE VÉ COMO OTRAS PERSONAS SE UNEN A PELEAR, son solo tres personas, y tampoco dejó de ser uno contra uno, en el video se puede apreciar. En ese mismo video, se entiende como el hijo de la mujer llama al menor, diciéndole “vení de frente” y preguntándole “a donde queres?” intencionado la pelea.

En ningún momento, ninguno de nosotros acorralamos una vivienda como la mujer expresó, la realidad fue que cuando llegamos a la vivienda de esta familia lo cual no fue intencional, si no que el mismo nos llevo discretamente para que sus padres puedan vernos, y así parecer los delincuentes que ellos describen, sin reflexionar bien los hechos ni saber las cosas que su hijo dijo e hizo previamente, nos gritaron que habían llamado a la policia y decidimos correr hasta la Shell, estación de servicio de la calle Julio D. Salto, sentándonos tranquilos sin hacer ningún tipo de problema.

Al momento de llegar la familia con la policia, nos tomaron fotos y el padre nos amenazó, adjunto video. Llegando a una conclusión, somos conscientes de que la violencia no es la manera de arreglar las cosas, y las personas que SI pelearon, SOLO tres de ellos, saben muy bien que no es correcto sin ningún tipo de discusión, incluyendo al hijo de la mujer el cual ella afirmó que fue “ATACADO” a quien tampoco le echamos la culpa de toda la situación, pero no nos parece justo la imagen que nos dejan, sobre hechos mal contados.

Propongo, que esta señora mire todos los videos, y hable con su hijo, porque así como esos menores que recibieron la denuncia pelearon y violentaron, su hijo fue el que la inicio, sin excepción de la violencia que él también propuso, y llevó a cabo, ya que personalmente no es justo que una mujer quién recibió las mentiras de su hijo, diga que hicimos una “cacería humana”, y que use de ejemplo a la tragedia de Fernando Báez Sosa, dejándonos como asesinos de una pelea en el que solo participó la persona a la que su hijo invitó, otro menor defendiendo al mismo, y nadie salió herido más que la cortadura en el labio inferior que sufrió el menor denunciado.

Adjunto foto de su herida, quien recibió un golpe fuerte de la supuesta víctima. Foto que la supuesta víctima publicó, confirmándonos que no sufrió ningún tipo de herida luego de la agresión a comparación de los otros dos menores."