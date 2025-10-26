Un nuevo incidente se registró este sábado 25 de octubre en la autovía norte de Plottier, cuando un Fiat Siena comenzó a incendiarse mientras circulaba a la altura de calle Roca. Por fortuna, su conductor, una persona mayor, logró salir de la unidad sin sufrir lesiones.

El aviso llegó alrededor de las 23:35 a Bomberos Voluntarios de Plottier, que enviaron el móvil 15 al lugar y controlaron el fuego rápidamente, evitando que las llamas se propagaran y causando únicamente daños materiales en el vehículo.

Durante las tareas de emergencia, el tránsito en la zona se vio momentáneamente interrumpido, mientras el personal trabajaba para asegurar la ruta y garantizar la seguridad de otros conductores.

El hecho, aunque no dejó heridos, sirve de recordatorio sobre la importancia de mantener el mantenimiento del vehículo y contar con sistemas de seguridad ante posibles incidentes en la ruta.