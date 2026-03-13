La especialista en salud mental Lorena Etcheverry encabezará un evento conversatorio interdisciplinario el próximo 14 de marzo a las 9:30, donde presentará su libro y un taller destinado a familiares y cuidadores de personas con deterioro cognitivo. La actividad se realizará en la Biblioteca Popular Alberdi.

La profesional brindó detalles de la iniciativa durante una entrevista en el programa “Cuando la noche la radio se enciende”, que se transmite por AM550 La Primera. El encuentro es organizado junto a la Asociación Alma Comahue, institución que trabaja desde hace años acompañando a familias que conviven con pacientes que padecen enfermedades como la demencia u otros trastornos cognitivos.

Durante la jornada se presentará el libro “Cómo cuidarte y cuidarme”, una propuesta que surge a partir de la experiencia de Etcheverry acompañando a familiares de pacientes con deterioro cognitivo. El material forma parte de un taller integral que incluye contenido teórico y un cuaderno de actividades, pensado para brindar herramientas prácticas a quienes cumplen el rol de cuidadores.

Según explicó la especialista, el objetivo principal es poner el foco en el bienestar del cuidador, una figura que muchas veces queda invisibilizada dentro del proceso de enfermedad. “Cuidar a una persona con deterioro cognitivo requiere mucho tiempo y energía. Si el cuidador no está descansado, bien alimentado y acompañado, no puede cuidar bien”, señaló.

En ese sentido, el programa propone seis encuentros grupales, en los que participan pequeños grupos de familiares. Allí se abordan temas como el impacto emocional del cuidado, la comunicación familiar, el manejo de la sobrecarga y el proceso de duelo que muchas veces atraviesan quienes acompañan a un ser querido con estas enfermedades.

Además, el material incluye ilustraciones especialmente desarrolladas para el proyecto, que buscan ayudar a los participantes a reconocer y expresar sus emociones a través del arte.

Entre las principales recomendaciones para quienes comienzan a transitar este rol, Etcheverry destaca no afrontar la situación en soledad y pedir ayuda. También aconseja no abandonar el trabajo, los espacios personales ni las actividades de autocuidado, ya que muchas veces los cuidadores dejan de lado su propia vida y terminan agotados física y emocionalmente.

El conversatorio del sábado será un espacio abierto para dialogar, compartir experiencias y reflexionar sobre el cuidado de quienes cuidan, un aspecto clave en enfermedades que suelen extenderse durante muchos años. La actividad comenzará a las 9:30 en la Biblioteca Popular Alberdi, con participación de profesionales y familias interesadas en la temática.