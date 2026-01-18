Un policía de la ciudad de Neuquén resultó lesionado tras un accidente en Ruta Provincial 65 el sábado por la noche, en cercanías a la intersección con calle Juan Tarifa, en Allen. El policía que circulaba en motocicleta fue encerrado por un auto y terminó saliendo expulsado hacia la banquina.

Un llamado recibido a las 20:30 solicitó presencia policial en dicha intersección debido a un siniestro vial. Al recorrer la zona, el personal constató al margen de la calzada la presencia de una motocicleta y del hombre quien cumple funciones en la Policía del Neuquén.

Según detalló el conductor, circulaba a bordo de una motocicleta marca Bajaj en sentido oeste-este, con dirección a su domicilio en Allen, cuando comenzó a acercarse un vehículo de color negro, Volkswagen Vento o similar.

El auto circulaba en el mismo sentido y, de acuerdo a las declaraciones del motociclista, comenzó a encerrarlo hasta que finalmente perdió el control del rodado y salió despedido hacia la banquina por un desnivel de la ruta que lo hizo chocar.

Como consecuencia del siniestro, sufrió un fuerte golpe en su lateral derecho. Al momento de la constatación del siniestro, el conductor del auto no se encontraba en el lugar ya que al parecer ni siquiera se detuvo tras empujar al motociclista.