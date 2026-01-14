Tras el grave accidente ocurrido el pasado domingo en la Ruta 40, entre una ciclista y una camioneta, vecinos de la localidad de Villa La Angostura han brindado sus opiniones sobre la seguridad vial.

La ciclista atropellada, Soledad Alviso, fue embestida por una camioneta negra cuando entrenaba con su marido. Por el impacto la deportista salió despedida diez metros y su bicicleta se partió en dos.

Afortunadamente el casco le salvó la vida y Alviso estuvo internada en Bariloche bajo observación con una fisura en una costilla, fracturas de hombro y en la columna.

La voz de la sociedad

Uno de los vecinos que se manifestó tras el hecho fue Ignacio Sampallo, quien escribió una carta de lectores en La Angostura Digital, apuntando a la importancia de respetar los 1.5 metros que deben separar a un vehículo de la bicicleta.

El vecino escribió sobre la importancia de la Ley Nacional de Tránsito 24.449, que reconoce al ciclista como vehículo con derecho y obligaciones. También menciona la Ley Provincial 3341, donde se describe explícitamente que al pasar a una bicicleta se debe dejar una distancia de al menos 1.5 metros.

En cuanto a su experiencia, sostuvo que ha tenido cruces con automovilistas y a partir de esto planteó una serie de interrogantes, preguntando qué tanto puede afectar esos metros que deben separarlos.

"¿Qué tanto para que te lleve a tirarle el auto encima a ese ciclista (pasándole finito) y poniendo en peligro su vida, o su integridad física? ¿Qué tanto te puede retrasar ese ciclista hasta tu destino?", se pregunta el vecino, entre tantos otros interrogantes.

"Normas que sólo vos en tu pequeño mundillo y con ese darwinismo social de sálvese quien pueda queres imponer a la fuerza en detrimento del otro, ¿Qué tanto te puede pesar pisar el freno cuando ves un ciclista a 200 o 300 metros?", enfatiza.

En otra parte de su carta, expresó: "¿Qué tanto te puede pesar esos 1.5 metros que te pones a la par del ciclista a un unos 30 centímetros y te colgas de la bocina con la ventanilla baja gritando “correte” o “¿para qué está la bici senda?”, qué tanto te pesan esos metros para hacer toda esa maniobra y parafernalia escupiendo todo el odio que te está enfermando todos los días. Son preguntas que me hago cada vez que ocurre un episodio como este".

Sampallo también agregó que la bicisenda no es de uso obligatorio y que hay una gran diferencia con la ciclovía. Finalmente, apeló a la consciencia colectiva para que dejen de ocurrir estos incidentes: