Un verdadero milagro tuvo lugar en San Juan, cuando efectivos policiales lograron salvar la vida de un bebé recién nacido que no respiraba tras caer accidentalmente en un inodoro durante un parto domiciliario. La rápida reacción y las maniobras de reanimación fueron clave para estabilizar al pequeño, que hoy se encuentra fuera de peligro.

El dramático episodio ocurrió en una vivienda del departamento 25 de Mayo, donde una joven de 26 años comenzó el trabajo de parto mientras se encontraba en el baño de su casa, acompañada por una vecina. En medio de la situación, el nacimiento se tornó crítico cuando el bebé cayó al interior del sanitario, lo que desató un desesperado pedido de auxilio a la Policía.

Al llegar al lugar, efectivos de la Comisaría 10ª constataron que el recién nacido no presentaba signos vitales. Sin perder tiempo y ante la urgencia extrema, una de las agentes inició maniobras de reanimación cardiopulmonar. Gracias a esa intervención inmediata, el bebé comenzó a reaccionar y pudo ser estabilizado en el domicilio.

En un contexto de máxima tensión y cuidado, los uniformados trasladaron a la madre hacia la cocina de la vivienda para que pudiera mantener al niño sobre su pecho, ya que el recién nacido aún estaba unido al cordón umbilical. Ese contacto fue fundamental mientras se aguardaba el traslado sanitario.

Minutos después, madre e hijo fueron derivados de urgencia al Hospital de 25 de Mayo y, debido a la complejidad del caso, se dispuso su traslado al Hospital Dr. Guillermo Rawson para una atención especializada.

Desde el centro de salud confirmaron que ambos permanecen internados bajo observación, pero destacaron que tanto la madre como el bebé evolucionan favorablemente y se encuentran en buen estado de salud, cerrando una historia que pudo haber terminado en tragedia y que hoy es señalada como un verdadero acto de heroísmo.