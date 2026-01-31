Según datos difundidos, el precio del Big Mac en el país alcanzó los US$ 7,37, lo que posiciona a la Argentina como el segundo país más caro del mundo para adquirir el producto.

El primer lugar del ranking corresponde a Suiza, donde el combo cuesta US$ 7,99.

Más caro que Estados Unidos y Europa

El informe revela una fuerte disparidad de precios a nivel internacional. Mientras en Argentina el valor supera los siete dólares, en Estados Unidos el Big Mac cuesta US$ 5,79, y en la zona euro el promedio se ubica por debajo de ese monto.

Argentina también superó en el ranking a países históricamente considerados caros, como Uruguay (US$ 6,91), Noruega (US$ 6,67) e Italia (US$ 6,42).

La comparación resulta significativa al contrastar estos valores con el salario promedio argentino, que se mantiene muy por debajo del de esas economías.

Inflación en dólares y competitividad

El Índice Big Mac es utilizado como un indicador simplificado para observar desajustes cambiarios y niveles de competitividad. En el caso argentino, el posicionamiento refleja el impacto de la inflación en dólares, un fenómeno que encarece bienes y servicios locales medidos en moneda dura.

El índice fue creado en 1986 como una guía informal, pero con el tiempo se transformó en un termómetro seguido por analistas económicos y organismos internacionales.

Top 10 del Ranking Big Mac 2026

Suiza: US$ 7,99 Argentina: US$ 7,37 Uruguay: US$ 6,91 Noruega: US$ 6,67 Italia: US$ 6,42 Costa Rica: US$ 5,90 Estados Unidos: US$ 5,79 Reino Unido: US$ 5,73 Suecia: US$ 5,67 Dinamarca: US$ 5,64

Claves para entender el Índice Big Mac