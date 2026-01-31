¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Sábado 31 de Enero, Neuquén, Argentina
Precios globales 2026

Sólo nos supera un país: comprar un Big Mac en Argentina ya cuesta más que en EE.UU. y Europa

Argentina volvió a quedar en el centro del análisis internacional tras la difusión del Índice Big Mac, el relevamiento elaborado por la revista británica The Economist para comparar precios y poder adquisitivo entre países.

Por Nicolás Alvarez

Periodista Deportivo. Redactor y Editor en Mejor Informado.

Sabado, 31 de enero de 2026 a las 19:36
Según datos difundidos, el precio del Big Mac en el país alcanzó los US$ 7,37, lo que posiciona a la Argentina como el segundo país más caro del mundo para adquirir el producto.

El primer lugar del ranking corresponde a Suiza, donde el combo cuesta US$ 7,99.

Más caro que Estados Unidos y Europa

El informe revela una fuerte disparidad de precios a nivel internacional. Mientras en Argentina el valor supera los siete dólares, en Estados Unidos el Big Mac cuesta US$ 5,79, y en la zona euro el promedio se ubica por debajo de ese monto.

Argentina también superó en el ranking a países históricamente considerados caros, como Uruguay (US$ 6,91), Noruega (US$ 6,67) e Italia (US$ 6,42).

La comparación resulta significativa al contrastar estos valores con el salario promedio argentino, que se mantiene muy por debajo del de esas economías.

Inflación en dólares y competitividad

El Índice Big Mac es utilizado como un indicador simplificado para observar desajustes cambiarios y niveles de competitividad. En el caso argentino, el posicionamiento refleja el impacto de la inflación en dólares, un fenómeno que encarece bienes y servicios locales medidos en moneda dura.

El índice fue creado en 1986 como una guía informal, pero con el tiempo se transformó en un termómetro seguido por analistas económicos y organismos internacionales.

Top 10 del Ranking Big Mac 2026

  1. Suiza: US$ 7,99

  2. Argentina: US$ 7,37

  3. Uruguay: US$ 6,91

  4. Noruega: US$ 6,67

  5. Italia: US$ 6,42

  6. Costa Rica: US$ 5,90

  7. Estados Unidos: US$ 5,79

  8. Reino Unido: US$ 5,73

  9. Suecia: US$ 5,67

  10. Dinamarca: US$ 5,64

Claves para entender el Índice Big Mac

  • Permite comparar precios internacionales con un producto estándar.

  • Funciona como referencia del poder adquisitivo de las monedas.

  • Ayuda a identificar desajustes cambiarios y problemas de competitividad.

  • Es una herramienta complementaria, no un indicador económico formal.

