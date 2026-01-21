Un viaje, una comparación y una frase espontánea que resume un cambio visible. Un turista cordobés que vacaciona en Villa Traful registró su sorpresa al recorrer la localidad y notar la transformación de la conectividad vial, algo que —según él mismo remarcó— no existía cuando visitó el lugar dos años atrás.

El testimonio que se volvió comentario obligado

Mientras recorre el destino, el visitante expresa textualmente:

“Mira vieja, hace dos años que vinimos acá, ahora está asfaltado Villa Trafúl. Mira, camping, mira el lago, lo que esta allá tras. (Martín) Llaryora hay que asfaltar todas las calles, mira al loco de acá de Neuquén. ¡hermoso!”, expresó el turista cordobes, a bordo de su vehículo, en el ingreso a la villa.

La frase, dicha en tono cotidiano y sin guion previo, refleja una percepción que se repite entre quienes regresan a la zona y se encuentran con obras que modificaron el acceso, la circulación y la experiencia turística.

Villa Traful y una obra clave para la región

La pavimentación de la ruta provincial 65 es una de las intervenciones centrales del plan de infraestructura vial que lleva adelante el gobierno neuquino. Actualmente se ejecuta la primera etapa de la obra, con 34 kilómetros asfaltados desde el empalme con la ruta nacional 40 hasta Villa Traful, y un avance cercano al 50%.

Para este año está previsto el inicio de la segunda etapa, que contempla 24 kilómetros desde la Confluencia hasta el puente sobre el río Minero, con financiamiento del Banco Mundial y una inversión estimada en más de 35 millones de dólares. Con ambas etapas finalizadas, el corredor alcanzará 58 kilómetros completamente asfaltados.

Más seguridad, turismo y previsibilidad

La ruta provincial 65 conecta dos vías nacionales estratégicas —la 40 y la 237— y es considerada un eje clave para el desarrollo turístico y la seguridad vial. La mejora en la infraestructura no solo facilita el arribo de visitantes, sino que también fortalece la conectividad de los residentes y el crecimiento local.

Villa Traful, ubicada entre Bariloche y Villa La Angostura, es uno de los destinos con mayor proyección turística de Neuquén, y la pavimentación total de su acceso marca un antes y un después en la integración territorial.

Un plan vial con horizonte 2027

La obra en Traful forma parte de un esquema más amplio. La provincia proyecta culminar 11 obras viales entre 2026 y 2027, con trabajos en rutas como la 7, 17, 23, 43, 46, 60, 62, 63 y 65, entre otras. El objetivo es superar los 650 kilómetros de nuevas rutas pavimentadas durante el actual período de gestión.

En un territorio históricamente marcado por caminos de ripio y accesos complejos, el cambio empieza a notarse en escenas simples: un viaje en familia, una cámara encendida y una frase espontánea que resume una sensación compartida. Orgullo neuquino que se ve, se recorre y se cuenta.