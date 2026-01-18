Durante la tarde del sábado, la Policía de Neuquén informó que quedó sin efecto la búsqueda del joven de 29 años de Centenario. La búsqueda se dio por finalizada tras ubicar su paradero.

El joven estaba desaparecido hace cuatro días, lo último que se sabía era que se había ido de su casa ubicada en un loteo de la calle rural 20, a bordo de un automóvil Fiat Cronos. Desde ese momento no se volvió a tener contacto con él, lo que motivó la intervención policial y la difusión del pedido de ubicación.

Sin embargo, tras días de búsqueda, informaron que la dieron por finalizada tras ubicarlo. A partir de esto agradecen a la comunidad por la colaboración en la búsqueda y solicitan eliminar la alerta para no generar confusiones.

Desde la Policía no han informado las circunstancias en las cuales encontraron al joven, aunque sí aclararon que queda desactivada la búsqueda, que comenzó el sábado 17 de enero.