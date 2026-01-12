Pasaron siete días desde que un cuerpo apareció flotando en el río Neuquén, cerca de la confluencia con el Limay, y todavía nadie sabe quién es. El hombre permanece como NN en la morgue judicial de Roca, sin identidad, sin reclamos, sin respuestas. Los peritos forenses tomaron ADN y registraron sus piezas dentales, pero hasta ahora no hubo coincidencias. El caso se convierte en un enigma que crece con el paso del tiempo.

Fue la semana pasada cuando la calma del río se quebró. Un cuerpo flotando, un operativo policial urgente y la imagen de un hombre desconocido que nadie esperaba encontrar. La noticia corrió rápido y dejó una sensación de desconcierto: ¿quién era? ¿qué hacía allí? Desde ese instante, el misterio se instaló en la región.

El silencio de la morgue

Hoy, ese cuerpo descansa bajo la etiqueta fría de "NN". Los forenses hicieron lo que dicta el manual: ADN, registros dentales, cotejos con bases de datos. Pero nada. Ningún resultado, ninguna pista. Y lo más inquietante: nadie se acercó a reclamarlo. Ningún familiar, ningún amigo, ningún rostro que lo busque. El silencio es tan fuerte como la ausencia.

Cada día que pasa sin respuestas aumenta la tensión. Una semana completa y el enigma sigue intacto. Las preguntas se repiten: ¿es un vecino? ¿un trabajador? ¿un hombre que alguna vez caminó por nuestras calles? La incertidumbre se vuelve insoportable porque detrás de ese cuerpo puede haber una historia que merece ser contada.

No se trata solo de un expediente judicial. Se trata de un hombre que alguna vez tuvo un nombre, una vida, un destino. Hoy, reducido a dos letras: NN. La imagen golpea, porque habla de invisibilidad, de abandono, de vidas que se pierden sin dejar huella. La sociedad observa con tristeza, sabiendo que cualquiera podría ser ese cuerpo sin identidad.

Características físicas

De acuerdo con la descripción original que hizo la Policía de Río Negro, el cuerpo hallado el lunes pasado en el río Neuquén, es de un hombre de unos 25 a 40 años, delgado, de 1,70 metros de altura y tez trigueña. Además, como razgo característico, tenía el pelo largo, de unos 20 centrímetros.