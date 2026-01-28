Cuatro presos se fugaron de la División Resguardo de Detenidos de la Unidad Regional X en la provincia de Misiones y la Policía recapturó a dos de ellos.

El hecho ocurrió durante la madrugada del 24 de enero en el barrio Fátima. Los implicados realizaron un agujero en el techo del patio interno, cortaron las rejas y protagonizaron la evasión.

En este contexto, las autoridades montaron una búsqueda para dar con los paraderos de los involucrados hasta que este domingo lograron el arresto de Ramón Alberto Silvero, de 40 años, quien se encontraba apresado por causas de abuso sexual.

La detención se concretó sobre la Ruta Nacional 12, en la ciudad de Loreto, a altura del kilómetro 1.391, al tiempo que Ángel Gabriel Danchuk (19) fue recapturado durante la madrugada de este martes en el barrio Porvenir II.

El reo, imputado por un caso de violación, intentó escapar, pero los efectivos lograron reducirlo y lo aprehendieron en el lugar, mientras que se secuestró un cuchillo tipo carnicero. El Juzgado de Instrucción N°6 dispuso el traslado de Danchuk a una dependencia policial, de acuerdo a la información de medios locales.

En tanto, persisten los rastrillajes para atrapar a Walter Ramón Cáceres Avalos (25), de nacionalidad paraguaya, y Cristian Ezequiel “Guri” Andino (23), ambos arrestados por vender droga.