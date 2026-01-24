Disparos y corridas en plena tarde

Un enfrentamiento armado entre dos grupos movilizó a la Policía en el oeste de la ciudad de Neuquén y derivó en un amplio operativo con persecuciones, allanamientos y varias personas demoradas.

Todo se inició alrededor de las 14:10 del viernes 23 de enero en el barrio Z-1, en la zona de calles Los Patos y Choroy. Un efectivo que cumplía funciones de consigna alertó sobre un disturbio de gran magnitud y la presencia de personas armadas que se desplazaban en una camioneta Renault Duster gris, desde donde se efectuaban disparos.

Una camioneta con tres mujeres y un escape frustrado

Tras los primeros avisos, móviles policiales se dirigieron al sector y localizaron el vehículo señalado. La camioneta se escapó hacia una vivienda particular, donde quedó resguardada.

En ese lugar se dispuso una custodia policial mientras se gestionaba la orden judicial correspondiente. En ese contexto, tres mujeres fueron demoradas cuando intentaban retirarse del domicilio, quedando vinculadas a la investigación por el enfrentamiento.

El otro vehículo involucrado

Minutos después, y como parte del mismo episodio, personal policial interceptó un Fiat Siena gris en el barrio Hipódromo. En ese auto se movilizaban un hombre mayor de edad, una mujer y un adolescente.

De acuerdo con la investigación, ese vehículo también estuvo involucrado en el cruce armado registrado previamente. El rodado fue secuestrado para ser sometido a peritajes.

Allanamiento, municiones y droga

Con intervención de la Fiscalía de Actuación Genérica, se autorizó un allanamiento en la vivienda donde había ingresado la camioneta buscada. El procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría 18°.

Durante el operativo se secuestró la Renault Duster señalada en el inicio del hecho, 25 municiones calibre .22 y, con intervención de la División Antinarcóticos, una planta de cannabis sativa.

Seis personas a disposición de la Justicia

En total quedaron demoradas cuatro mujeres, un hombre y un adolescente, todos a disposición de la Justicia mientras se avanza con las diligencias de identificación y la formulación de cargos.

La causa continúa bajo investigación judicial, con peritajes sobre los vehículos secuestrados y el análisis de los elementos incautados para determinar responsabilidades en el enfrentamiento armado que sacudió a varios barrios del oeste neuquino.