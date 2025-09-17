Lo condenan a 14 años de prisión por prender fuego a un hombre en Plottier

La justicia de Neuquén dictó una condena de 14 años de prisión efectiva para José Ernesto Torres Cid, tras ser encontrado responsable del homicidio de Luis Miguel Fuentes, ocurrido el pasado 20 de marzo en Plottier.

Según el expediente, la víctima se presentó en la casa del imputado por motivos que derivaron en una discusión. Durante el conflicto, Torres Cid y un adolescente de su círculo cercano golpearon a Fuentes con un caño de gas en la cabeza y otras partes del cuerpo. Posteriormente, lo trasladaron hasta un pozo ciego en el patio trasero, donde fue rociado con combustible y prendido fuego.

A pesar de sus graves heridas, Fuentes logró salir del pozo y fue auxiliado por personal policial. Fue trasladado inicialmente al hospital local y luego derivado al hospital Castro Rendón, donde permaneció en terapia intensiva hasta su fallecimiento, un mes después del ataque.

Durante la audiencia, el imputado reconoció su responsabilidad, lo que permitió la homologación de la condena por homicidio simple. La fiscal Lucrecia Sola y la asistente letrada Agustina Bouyer solicitaron 14 años de prisión, un pedido que no fue objetado por la defensa y que finalmente fue confirmado por las juezas Carina Álvarez y Natalia Pelosso y el juez Juan Pablo Encina.

El adolescente que participó del hecho se encuentra bajo el proceso del fuero penal juvenil, con medidas acordes a su edad y situación legal.

El caso conmocionó a la comunidad de Plottier por la brutalidad del ataque y la forma extrema en que se consumó el homicidio, dejando al descubierto la violencia que rodeó el crimen.