Un intento desesperado que terminó en tragedia

Un joven de 26 años es buscado intensamente luego de arrojarse al Canal Grande para recuperar dinero que se le había volado de las manos. El episodio ocurrió durante la noche en la zona conocida como El Salto, en el sector de Stefenelli, un punto del canal que presenta sectores de riesgo por la fuerza del agua.

Según el testimonio de la persona que lo acompañaba, el dinero cayó al canal por una ráfaga de viento y el joven se lanzó al agua de inmediato para intentar recuperarlo. No logró salir y fue arrastrado por la corriente.

Una zona con corrientes peligrosas

El lugar donde ocurrió la desaparición es un sector del canal donde hay compuertas y desniveles que generan remolinos y corrientes fuertes. A pesar de eso, suele ser un punto al que vecinos se acercan durante los días de calor.

Después de ingresar al agua, el joven intentó volver a la orilla, pero la fuerza del caudal lo venció y se perdió de vista en cuestión de segundos.

Búsqueda contrarreloj durante la noche

Tras el llamado de alerta, personal policial y bomberos llegaron rápidamente al lugar y comenzaron un operativo de búsqueda en el canal y sus márgenes. Las tareas continuaron durante la madrugada y se retomaron con las primeras luces del día, con rastrillajes en distintos sectores aguas abajo.

El operativo incluye recorridas por la orilla, inspecciones en zonas de acumulación de agua y monitoreo en puntos donde el canal reduce su velocidad.

Quién es el joven desaparecido

El joven fue identificado como Agustín Nicolás Verón, de 26 años. Al momento de su desaparición vestía únicamente un pantalón corto tipo bermuda de color oscuro.

Las autoridades solicitaron que cualquier persona que pueda aportar información se comunique de inmediato al 911 o se acerque a la unidad policial más cercana.

Un hecho que vuelve a poner en foco el riesgo del canal

El Canal Grande es utilizado con frecuencia como espacio de recreación informal, pero su caudal, la profundidad y las estructuras de riego lo convierten en un lugar de alto peligro.

Mientras avanza la búsqueda, crece la preocupación por el paso de las horas y las dificultades que presenta el terreno para dar con el joven desaparecido.