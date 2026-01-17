El Aeroclub de San Martín de los Andes salió a aclarar públicamente que no tiene ninguna vinculación con los vuelos turísticos sobre el volcán Lanín que fueron promocionados en redes sociales. Desde la institución manifestaron sorpresa y malestar por haber sido asociados a una actividad que aseguran no realizar.

El presidente del Aeroclub, Gustavo Alder, explicó que los aviones y pilotos que aparecen en esas promociones no pertenecen a la entidad. Señaló además que el aeroclub cuenta actualmente con una sola aeronave, la cual se encuentra fuera de servicio desde agosto del año pasado, en reparación en un taller de la provincia de Buenos Aires. Según indicó, desde hace más de un año no se desarrollan actividades aéreas ni vuelos desde la institución.

En relación con las advertencias realizadas por el Parque Nacional Lanín sobre la prohibición de sobrevolar áreas protegidas, Alder cuestionó que el señalamiento haya recaído sobre el aeroclub. Planteó que, ante un vuelo irregular, la identificación del responsable es directa a través de la matrícula de la aeronave, sin que la institución tenga injerencia en ese tipo de operaciones.

También negó que el aeroclub lleve registros o autorice vuelos privados. Aclaró que los planes de vuelo se presentan ante la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y que el aeroclub no controla rutas ni movimientos aéreos particulares.

En ese contexto, indicó que en las últimas horas recibieron una notificación del Parque Nacional Lanín que anticipa una posible denuncia penal, situación que, según expresó, genera preocupación y refuerza la sensación de que se los responsabiliza por hechos ajenos a su funcionamiento.

Respecto a la normativa vigente, Alder recordó que la reglamentación de aviación civil permite el sobrevuelo de parques nacionales siempre que se respeten alturas y distancias mínimas de seguridad, y señaló que esa normativa se aplica en otros parques del país con distintos criterios.

Finalmente, el titular del Aeroclub de San Martín de los Andes adelantó que la institución trabaja para reincorporar una aeronave y retomar su actividad principal, centrada en la formación de pilotos, con la expectativa de volver a operar en las próximas semanas.