Seis niños, entre ellos dos bebés, y su madre permanecen internados en la ciudad bonaerense de Balcarce luego de que los estudios médicos confirmaran la presencia de cocaína en sus organismos, en el marco de una grave causa judicial que investiga violencia de género y suministro de drogas.

La situación salió a la luz tras una denuncia presentada por la mujer en la Comisaría de la Mujer, donde relató que su ex pareja la drogaba de manera reiterada hasta provocarle una descompensación. A partir de ese episodio, fue trasladada al hospital local, donde los análisis de laboratorio arrojaron resultado positivo para cocaína en sangre.

Ante ese diagnóstico, la mujer alertó al personal de salud sobre la posibilidad de que sus hijos también hubieran sido expuestos a sustancias, lo que derivó en la realización de estudios a los seis menores, de entre dos meses y 13 años de edad. Los resultados confirmaron la presencia de cocaína en todos los niños y marihuana en uno de ellos.

Según se informó, todos los menores y la madre continúan internados, mientras que uno de los bebés mellizos se encuentra en estado grave. Los niños presentan síndrome de abstinencia, por lo que permanecen bajo estricta observación médica.

Por disposición del fiscal Rodolfo Moure, el padre de los menores fue detenido y trasladado a la Unidad Penal N°15 de Batán, ya que en Balcarce no hay establecimientos carcelarios. La causa fue caratulada como “suministro de estupefacientes agravado por tratarse de menores de edad”.

En paralelo, el Servicio Local de Protección de los Derechos del Niño quedó a cargo de la situación de los menores, mientras los investigadores buscan determinar cómo y en qué contexto se produjo el suministro de drogas dentro del ámbito familiar.