La localidad turística de Las Grutas, en el Golfo San Matías, celebrará su 66° aniversario con una programación que se extenderá durante tres días. Según informó Rodolfo Hidalgo, presidente de la Agencia de Turismo de San Antonio Oeste, al programa "Veranísimo", con Huguex Cabrera y Cecilia Acevedo, las actividades comenzaron este jueves por la noche y continuarán con propuestas culturales, deportivas y recreativas.
El cronograma incluye caminatas nocturnas, torneos de playa, espectáculos musicales, un paseo de artesanos y el tradicional canto del cumpleaños con corte de torta. El cierre estará a cargo de Banda Ilusión con un baile popular.
Agenda destacada
-
Jueves, 22: caminata nocturna desde la Tercera Bajada hasta Piedras Coloradas.
-
Viernes, desde las 10: circuitos de tejo y newcom, actividades deportivas y Fiesta de la Espuma.
-
19: show de la banda Cumbia Rocha.
-
20.30: celebración oficial del aniversario.
-
21: inicio del escenario principal.
-
31 de enero: premiación del concurso fotográfico del Museo del Mar y la Tierra.
Hidalgo invitó a turistas y residentes a participar: “Quienes estén pensando en venir tienen una agenda ocupada de actividades para celebrar todos juntos”.
Temporada 2026: ocupación del 77% en enero
El titular del organismo turístico señaló que la primera quincena cerró con 77% de ocupación, un dato que calificó como positivo para el destino.
Además, remarcó la importancia de reservar alojamientos habilitados y consultar los registros oficiales para viajar con mayor seguridad.
Promoción y planificación anticipada
La Agencia de Turismo participó en ferias eventos en Buenos Aires y Comodoro Rivadavia, donde detectaron un crecimiento en la planificación anticipada de vacaciones en la ciudad balnearia. “Muchos visitantes ya tenían elegido el destino y buscaban actividades para el verano”, explicó Hidalgo.
Un destino con actividades todo el año
El funcionario destacó la diversidad de propuestas en los tres centros urbanos del área: Las Grutas, San Antonio Oeste y el Puerto del Este.
Experiencias disponibles
-
Buceo en el Parque Submarino y la Cava Submarina
-
Avistaje de fauna marina y excursiones a Isla Mejillón
-
Paseos náuticos y nado con lobos
-
Trekking y recorridos por las Salinas del Gualicho
-
Vuelos bautismo
-
Circuitos gastronómicos con frutos de mar y producción regional
Según Hidalgo, el destino combina actividades “por tierra, agua y aire”, lo que permite recibir visitantes durante todas las estaciones.
Febrero: carnaval y eventos productivos
La agenda continuará el 6, 7 y 8 de febrero con actividades por el fin de semana de carnaval y el evento Punto Río Negro, que integrará gastronomía vinculada a la pesca y producción provincial.