La localidad turística de Las Grutas, en el Golfo San Matías, celebrará su 66° aniversario con una programación que se extenderá durante tres días. Según informó Rodolfo Hidalgo, presidente de la Agencia de Turismo de San Antonio Oeste, al programa "Veranísimo", con Huguex Cabrera y Cecilia Acevedo, las actividades comenzaron este jueves por la noche y continuarán con propuestas culturales, deportivas y recreativas.

El cronograma incluye caminatas nocturnas, torneos de playa, espectáculos musicales, un paseo de artesanos y el tradicional canto del cumpleaños con corte de torta. El cierre estará a cargo de Banda Ilusión con un baile popular.

Agenda destacada

Jueves, 22: caminata nocturna desde la Tercera Bajada hasta Piedras Coloradas.

Viernes, desde las 10: circuitos de tejo y newcom, actividades deportivas y Fiesta de la Espuma.

19: show de la banda Cumbia Rocha.

20.30: celebración oficial del aniversario.

21: inicio del escenario principal.

31 de enero: premiación del concurso fotográfico del Museo del Mar y la Tierra.

Hidalgo invitó a turistas y residentes a participar: “Quienes estén pensando en venir tienen una agenda ocupada de actividades para celebrar todos juntos”.

Temporada 2026: ocupación del 77% en enero

El titular del organismo turístico señaló que la primera quincena cerró con 77% de ocupación, un dato que calificó como positivo para el destino.

Además, remarcó la importancia de reservar alojamientos habilitados y consultar los registros oficiales para viajar con mayor seguridad.

Promoción y planificación anticipada

La Agencia de Turismo participó en ferias eventos en Buenos Aires y Comodoro Rivadavia, donde detectaron un crecimiento en la planificación anticipada de vacaciones en la ciudad balnearia. “Muchos visitantes ya tenían elegido el destino y buscaban actividades para el verano”, explicó Hidalgo.

Un destino con actividades todo el año

El funcionario destacó la diversidad de propuestas en los tres centros urbanos del área: Las Grutas, San Antonio Oeste y el Puerto del Este.

Experiencias disponibles

Buceo en el Parque Submarino y la Cava Submarina

Avistaje de fauna marina y excursiones a Isla Mejillón

Paseos náuticos y nado con lobos

Trekking y recorridos por las Salinas del Gualicho

Vuelos bautismo

Circuitos gastronómicos con frutos de mar y producción regional

Según Hidalgo, el destino combina actividades “por tierra, agua y aire”, lo que permite recibir visitantes durante todas las estaciones.

Febrero: carnaval y eventos productivos

La agenda continuará el 6, 7 y 8 de febrero con actividades por el fin de semana de carnaval y el evento Punto Río Negro, que integrará gastronomía vinculada a la pesca y producción provincial.

La entrevista completa: