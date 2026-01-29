Ángel Di María vivió anoche una de esas jornadas que marcan un giro inesperado en la carrera de cualquier ídolo: figura en la victoria de Rosario Central ante Racing por 2-1, autor de un golazo que reafirmó su jerarquía mundial, pero silbado por algunos hinchas al ser reemplazado a los 88 minutos.

El partido en el Cilindro comenzó con aplausos inesperados durante su entrada en calor, pero rápidamente el clima cambió. El Fideo, quien llegó al país tras consagrarse campeón del mundo y ganar títulos continentales con la Selección, se encontró con un repentino rechazo que sorprendió incluso a quienes lo habían recibido con admiración.

No tardó en salir al cruce junto a su esposa, Jorgelina Cardoso, que utilizó sus redes sociales para dejar en claro su indignación. "Te muestran los silbidos al salir de la cancha, pero nadie te muestra los aplausos de la gente de Racing en el calentamiento. Te quieren hacer creer que Boca y River tampoco te quieren, y muchísimos Bosteros y Millonarios te dicen cosas hermosas en la cara", escribió.

Cardoso subrayó que gran parte de la polémica fue alimentada por los medios: "Muchos solo quieren generar odio, la única verdad es la que vivís en la calle, la que nadie muestra, la que nadie ve. Lo virtual no es lo real. Seguí siendo quien sos. Te amo fuerte".

La situación expone cómo un jugador puede pasar en cuestión de minutos de ídolo incuestionable a figura polémica, envuelto en una tormenta de opiniones encontradas y críticas que reflejan la pasión extrema del fútbol argentino. Mientras Di María sigue siendo un referente mundial, su regreso al país demuestra que ni la gloria ni los goles lo protegen del ojo crítico de la hinchada.