Para ascender hay que saber sufrir y la aseveración no es sólo una cuestión deportiva, futbolística en este caso, sino que en la extensa Patagonia hay que estar preparado de presupuesto y logística para afrontar el duro camino en el Federal Amateur.

La Amistad de Cipolletti partió para Río Gallegos esta tarde, en colectivo. A 72 horas del pitazo inicial de Cristian Rubiano de Santa Rosa, La Pampa, sobre el sintético de Boxing Club para la final de ida regional en la divisional, en la lejana provincia Santa Cruz, el club rionegrino planeó un viaje de ida en dos etapas que tendrá su primera parada programada esta misma noche en Las Grutas.

El cuerpo técnico encabezado por Alfredo Tizza ideó llegar para la cena de jueves a Las Grutas, descender del micro para ingerir alimentos acordes a la previa de una final y luego seguir viaje para que los jugadores duerman toda la noche arriba de la unidad que se plagó de colchones, equipos de mates, cartas y celulares con cargadores.

De no mediar imprevistos, el viernes a la tarde arribará la delegación a la ciudad asignada para los primeros 90 minutos, allí habrá una activación muscular a cargo del profesor Cristian Bravo y el descanso en el hotel, el segundo gran paso de toda esta logística.

La Amistad arranca la definición en Santa Cruz, pero definirá en Cipolletti.

Lo que el profesional impuso como condición, al caerse la chance de viajar en avión por los altos costos, fue que las dos noches previas al partido, todos los jugadores convocados duerman en camas y con el traslado de 1.875 kilómetros cumplido.

Programación

La final patagónica del Federal Amateur quedó confirmada para el domingo a las 17 sobre el sintético del Boxing Club. Terna pampeana que también tendrá un viaje por demás extenso.

Una buena noticia para los protagonistas serán las condiciones del tiempo ya que para el momento del partido se espera una jornada nublada, con máxima de 18 grados. Un contraste notable con los 40° que despidieron a los cipoleños de la zona del Alto Valle y la ola de calor bajo la cual estuvieron entrenando toda la semana.

Para la revancha del domingo 8 de febrero todavía no hay horario en Cipolletti, pero se espera un gran marco de público y un numeroso operativo policial. El ganador de esta instancia no es que alcanza al ascenso al Federal A. Deberá esperar por el mejor del duelo entre Racing de Olavarría y Ferro de General Pico (La Pampa) contra quien se disputará el playoff decisivo para mudarse de divisional.