Un incendio en un edificio del barrio porteño de Palermo provocó al menos tres personas heridas y la evacuación de unas 25, en un operativo que movilizó a bomberos y personal de emergencias durante la tarde.

El hecho se registró en un inmueble ubicado en la intersección de avenida Cerviño y John F. Kennedy, donde se detectó una importante presencia de humo proveniente del sector de la terraza. Según informaron fuentes oficiales, el foco del incendio se habría originado en un ducto del edificio.

Personal de salud asistió en el lugar a una mujer y dos hombres, quienes presentaban distintas complicaciones producto del siniestro. Uno de los heridos fue atendido dentro de una clínica quirúrgica de estética que funciona en el edificio, mientras que los otros recibieron asistencia en la vía pública.

Ante la situación, alrededor de 25 personas fueron evacuadas de manera preventiva, mientras que diez móviles del SAME y dotaciones de Bomberos de la Ciudad trabajaron para controlar el incendio y garantizar la seguridad de los vecinos.

El operativo permitió contener las llamas y el humo, y las autoridades continúan evaluando el estado del edificio para determinar las causas del incendio y descartar riesgos estructurales.