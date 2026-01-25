¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Sábado 24 de Enero, Neuquén, Argentina
Incidente vial en la cordillera

Incendio en Ruta Provincial 234: una embarcación en una camioneta se prendió fuego este sábado

Bomberos Voluntarios y personal de Manejo del Fuego de Junín intervinieron para controlar el siniestro y evitar mayores daños.

Por Nicolás Alvarez

Nicolás Alvarez

Sabado, 24 de enero de 2026 a las 21:06
Un incidente vial generó preocupación este sábado alrededor de las 16 horas sobre la Ruta Provincial 234, en el kilómetro 56, cuando una embarcación transportada en una camioneta se incendió por causas que aún son materia de investigación.

El hecho alertó a los automovilistas que circulaban por la zona y motivó un rápido despliegue de los servicios de emergencia para evitar que el fuego se propagara a otros vehículos o al entorno natural.

Intervención de los equipos de emergencia

Ante el siniestro, intervinieron Bomberos Voluntarios y personal de Manejo del Fuego de Junín, quienes trabajaron durante varios minutos para controlar y extinguir las llamas.

Gracias al operativo, se logró impedir que el incendio afectara por completo a la camioneta que trasladaba la embarcación y que se extendiera hacia las banquinas y sectores lindantes de la ruta.

Tránsito asistido y sin heridos

Como consecuencia del operativo, el tránsito fue asistido de manera preventiva en el sector, mientras se aseguraban las condiciones de circulación.

Según se informó oficialmente, no se registraron personas heridas ni daños a otros vehículos. Las causas del incendio continúan siendo evaluadas por las autoridades competentes.

