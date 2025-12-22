Un control de tránsito en plena madrugada sobre la ruta 11, a la altura de Pinamar, terminó con una escena tan insólita como preocupante. Un hombre fue detenido durante un operativo vial, dio positivo en el test de alcoholemia y, ante la consulta de los agentes, lanzó una explicación que sorprendió a todos: aseguró que no había tomado alcohol y que lo único que había consumido era vinagre.

El episodio ocurrió en el kilómetro 393, durante un control rutinario del Ministerio de Transporte bonaerense, en el marco del Operativo Sol. La secuencia quedó registrada en video por uno de los agentes. Mientras el conductor aguardaba el resultado del test, respondió sin dudar cuando le preguntaron qué había bebido. “Tomé vinagre, no tomo alcohol”, insistió incluso después de que el dispositivo marcara 1,21 gramos de alcohol por litro de sangre.

La explicación fue descartada de inmediato por los equipos técnicos, que confirmaron el resultado. En consecuencia, el auto fue secuestrado, la licencia de conducir retenida y se le aplicó una multa, además de una suspensión por infracción grave, ya que en la provincia de Buenos Aires rige la Ley de Alcohol Cero al Volante.

El caso no fue aislado. Desde el inicio del operativo de verano, los controles se intensificaron en rutas y autopistas bonaerenses, especialmente en el Corredor Atlántico y la Autopista Buenos Aires–La Plata. Durante el fin de semana se realizaron más de 1700 controles, con alcoholemias que llegaron hasta 1,90 gramos por litro de sangre y cerca de 50 licencias retenidas.