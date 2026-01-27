Un paseo en un sector agreste del Parque Nacional Nahuel Huapi terminó en tragedia este lunes por la tarde en Bariloche. Una mujer oriunda de la provincia de Buenos Aires se deslizó por un sector de la Cascada Frey, al final del brazo Tristeza, se golpeó violentamente y quedó inconsciente en el agua. Finalmente, y pese a los intentos de reanimarla, murió en el lugar.

El accidente fue reportado a las 19:24 en la zona conocida como Cascada Frey, a la que solo se puede llegar por vía lacustre. La mujer, de alrededor de 50 años, había arribado en una embarcación particular junto a otras personas.

El golpe y los intentos por salvarla

De acuerdo con la información oficial, la mujer se deslizó en un sector de la cascada y sufrió un impacto de gravedad. Quienes estaban con ella lograron sacarla del agua y comenzaron de inmediato maniobras de reanimación cardiopulmonar.

A pesar de los esfuerzos realizados en el lugar, no presentaba signos vitales.

La complejidad del terreno y la distancia con los centros urbanos obligaron a montar un operativo de rescate con múltiples organismos. Intervinieron guardaparques, personal del Departamento ICE, un paramédico de la Comisión de Auxilio y efectivos de Prefectura Naval Argentina. También colaboró un operador lacustre del parque para el traslado de personal y familiares.

Un lugar de difícil acceso

El sector donde ocurrió el accidente se encuentra al final del brazo Tristeza, dentro del área protegida, y demanda varias horas de navegación para llegar, siempre que las condiciones del lago lo permitan.

En ese punto, según informaron desde el parque, algunos visitantes suelen descender por la cascada como si fuera un tobogán natural, una práctica que está prohibida por razones de seguridad debido a la fuerza del agua, las rocas y la falta de visibilidad bajo la superficie.

Traslado nocturno y pericias

Con intervención de la Fiscalía, se autorizó el retiro del cuerpo. El operativo concluyó cerca de las 00:50 de la madrugada de este martes.

El traslado se realizó por tierra desde la zona de la cascada hasta la costa del lago Nahuel Huapi y luego por vía lacustre hasta Bahía López. Allí, la Policía de Río Negro llevó adelante las pericias correspondientes y derivó el cuerpo a la morgue local.

Desde la Intendencia del Parque Nacional expresaron de manera oficial:

“Lamentamos este hecho, acompañamos a los familiares y amigos de la víctima.”

La investigación busca determinar con precisión cómo se produjo la caída en un entorno natural que, aunque impactante a la vista, presenta riesgos extremos fuera de los senderos y actividades habilitadas.