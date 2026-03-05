¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 05 de Marzo, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
Durante la madrugada

Tres hombres discutían en la calle y uno sacó un arma: lo detectaron por las cámaras y lo atraparon

La rápida intervención de los operadores del sistema de cámaras y de la Comisaría 44 evitó un posible incidente mayor. El hombre de 31 años fue trasladado a la sede policial y quedó a disposición de las autoridades. 
 

Por Redacción Mejor Informado
Jueves, 05 de marzo de 2026 a las 10:17
PUBLICIDAD

Durante la madrugada de este jueves, un operativo conjunto entre el Centro de Monitoreo Urbano y la policía terminó con la detención de un hombre que portaba un arma de fuego en la vía pública.

El hecho se produjo alrededor de las 2 de la mañana, cuando desde la División Centro de Monitoreo Urbano se advirtió la presencia de tres hombres con actitud sospechosa a través de las cámaras de seguridad. Los operadores notaron que uno de ellos parecía llevar un arma de fuego.

De inmediato, se dio aviso a la Comisaría 44, cuyos efectivos llegaron al lugar en pocos minutos. Al notar la llegada de la policía, el sospechoso arrojó la pistola al suelo e intentó escapar, pero fue rápidamente alcanzado y reducido por los uniformados.

El hombre, de 31 años, fue trasladado a la sede policial y permanece a disposición de las autoridades mientras se investiga el hecho.

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD