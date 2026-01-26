Este lunes alrededor de las 16.30 una camioneta Ford Eco Sport y un colectivo de larga distancia protagonizaron un fuerte choque en la Ruta 40, en la zona de Villa Mascardi en Bariloche.

Por razones que aún se encuentran bajo investigación, el vehículo menor impactó contra el colectivo, provocando daños materiales y heridos. El rodado se encuentra volcado a la vera de la ruta.

Por motivos que se desconocen, el vehículo menor impactó contra el colectivo y, producto del choque, terminó volcado sobre la calzada. El conductor de la camioneta quedó atrapado en el habitáculo, por lo que fue necesaria la intervención de Bomberos Voluntarios para liberarlo con tareas de rescate.

Una vez rescatado, el hombre fue asistido en el lugar por personal de salud y posteriormente trasladado al Hospital Zonal Ramón Carrillo para una evaluación médica. Hasta el momento, no se informó oficialmente sobre la gravedad de sus lesiones.

Imagen gentileza Eduardo Sancho.

En cuanto a los 33 pasajeros y el chofer del ómnibus, no hubo heridos y no fue necesaria asistencia médica. Por el siniestro vial se interrumpió el tránsito en la zona para permitir el trabajo de las instituciones en el lugar.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía de Río Negro, personal de Seguridad Vial y Bomberos Voluntarios, quienes ordenaron el tránsito y realizaron las pericias correspondientes. Se espera un reporte oficial de las lesiones del conductor y más información sobre la mecánica del siniestro.