Un taxista de Neuquén Capital fue víctima de un violento episodio de asalto, ocurrido durante la madrugada de este sábado en el barrio Mudón. El hecho ocurrió alrededor de las 3 de la mañana, en la intersección de las calles Rawson y Encina.

Según se informó, el delincuente se hizo pasar por pasajero para frenar el taxi y subirse, una vez dentro, amenazó al conductor con un cuchillo e intentó sustraer pertenencias del interior del vehículo.

Sin embargo el taxista se resistió y comenzó un forcejeo, durante el cual el agresor intentó atacarlo con el arma blanca. Afortunadamente, el cuchillazo no llegó a impactar y la víctima resultó ilesa. Además logró recuperar los pocos elementos que el atacante se iba a llevar.

Mientras ocurría la pelea dentro del móvil, un patrullero llegó al lugar del hecho y logró detener al agresor antes de que pueda escapar.

El sujeto ya fue detenido y la fiscalía ordenó cotejar el perfil del agresor con la base de datos de otros asaltos violentos de los últimos días en esa zona. Afortunadamente el taxista no sufrió lesiones, aunque el hecho vuelve a poner en foco la inseguridad a la cual están expuestos los taxistas durante sus horas de trabajo, especialmente a la noche.